Wirusolog o pandemii w Polsce: jest źle

Bardzo dobrze, skoro jest więcej zakarzeń to można w części Polski zrobić wybory korespondencyjnie. Np. na śląsku. Tam i tak nie szaują Pan Prezydenta Dudy i nie będę na niego głosować, bo im zawsze bliżej do niemców i protestantów. Ja nie rozumiem czemu PIS odpuścił wybory korespondencyjne, czego się wystraszyli ? Byłaby większa kontrola nad głosami.

Nie możemy sobie teraz pozwolić na to by to poszło na żywioł bo się nie pozbieramy jak te ogłupione lemingi polecą naa wybory. Bardzo się mobilizują. I Pan Duda będzie miał kłopot z wyborem. A to oznacza koniec Polski. W takiej sytuacji trzeba robić wszystko by do tego nie dopuścić.