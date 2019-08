Wielkie są cuda, które Maryja uprasza u Swojego Syna!

*** Ja Jan Jodłowski z Barcic, lat 42, żonaty, zeznaję wobec świadków, co następuje : w roku 1840, będąc w lesie zajętym ścinaniem drzewa, zostałem przywalony spadającym drzewem, które mi zgruchotało lewą nogę nad kolanem i z bólu zemdlałem. Opatrzono mię naprędce i zaniesiono do domu. Tutaj, jęcząc z boleści, ofiarowałem się Najświętszej Pannie z Kalwarii i, nie zważając na przestrogi domowników, na kulach wśród niesłychanych wysiłków dowlokłem się na miejsce święte. Tu przed Cudownym Obrazem modliłem się gorąco i odzyskałem zdrowie, i do dziś dnia jestem zdrów i na tej nodze dobrze chodzę, za co Najświętszej Panience ustawiczne dzięki składam.

Chcę pokrótce opisać, jakiej dostąpiłam łaski za przyczyną Matki Boskiej Kalwaryjskiej. W 1993 r. w grudniu wykryto u mnie guza piersi. Podczas operacji potwierdziła się diagnoza: nowotwór złośliwy, na dowód czego dołączam kartę szpitalną. Rozpoczęłam leczenie chemioterapią, a równocześnie na własną rękę jeździłam 3 razy w tygodniu do bioenergoterapeuty do Krakowa. Za każdym razem, wracając, wstępowaliśmy z mężem do klasztoru i tam, przed Cudownym Obrazem prosiłam Matkę Boską o pomoc w walce z chorobą. Trwało to od grudnia 1993 r. do kwietnia 1994 r. Na 9 maja 1994 r. wyznaczono mi operację amputacji piersi. Pewnego razu, będąc u lekarza do kontroli, pytam go: "Panie doktorze, a gdyby mi się ten guz zgubił, to nie będę musiała pójść na operację?" Lekarz na to: "Proszę sobie takimi rzeczami głowy nie zawracać. Jak długo pracuję, jeszcze nikomu guz po chemioterapii nie zniknął, on się tylko powinien skurczyć".