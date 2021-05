[Wideo] Hiszpania. Wojsko wrzuca imigrantów z powrotem do morza

Jak informują media, tylko w ciągu jednego dnia około 6000 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę marokańsko-hiszpańską dostało się do Ceuty – hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej.

Imigranci sforsowali część muru granicznego bezpośrednio przyległego do morza. Madryt wysłał tam wojsko, a w Maroko – która też znajduje się w sytuacji problematycznej – policja była zmuszona do użycia gazu łzawiącego, żeby powstrzymać napierający na granicy tłum.

Rząd Hiszpanii w tej sytuacji zdecydował o użyciu wojska. Na załączonym materiale wideo można zobaczyć, jak w tej sytuacji z problemem radzą sobie hiszpańscy żołnierze.

- „Hiszpania zmęczona inwazją Afrykanów wprowadziła wojsko do ochrony granic. Wrzucają nachodźców z powrotem do morza” - czytamy we wpisie jednego z twitterowiczów, który załączył też nagranie.

