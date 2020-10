Wicepremier Suski o budżecie UE: Weto. Non possumus. Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane

- Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia – powiedział wicepremier Marek Suski w programie Michała Rachonia #Jedziemy

Są to słowa komentarza do wczorajszego wywiadu, jakiego udzielił prezes PiS Jarosław Kaczyński dla Gazety Polskiej Codziennie. Kaczyński powiedział:

- Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia. Powtórzę jeszcze raz - bo już to mówiłem - jesteśmy po dobrej stronie historii. To ci, którzy chcą nam odebrać suwerenność, narzucić jakieś swoje widzimisię, są na drodze do upadku

W odniesieniu do tych słów wicepremier Suski powiedział:

- Nie może być tak, że ktoś nam wchodzi na głowę bezkarnie

Mówił też o bezceremonialnym łajaniu Polski przez różnych polityków w Unii Europejskiej oraz o konieczności obrony polskich interesów.

mp/pap/gazeta polska codziennie