Wiceminister Jabłoński: Program opozycji polega na tym, żeby j***ć PiS

Fala krytyki ze strony opozycji spadła na wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego po tym, jak na antenie Polsat News polityk zacytował… opozycję właśnie. Goszcząc w „Debacie dnia” wiceminister stwierdził, że „cały program opozycji polega na tym, żeby j***ć PiS”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”, że obecnie opozycja jest „rakiem polskiej polityki”. Podkreślił, że w jego ocenie politycy opozycji dla utrzymania swojej pozycji rzeczywiście dążą do tego, żeby w Polsce było źle. ‘

Do słów wicepremiera Kaczyńskiego w programie „Debata Dnia” na antenie Polsat News odniósł się wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- „My również wyciągamy rękę do zgody i do dialogu, ale jeżeli cały program opozycji polega na tym, żeby – przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć: j***ć PiS – to jest hasło podnoszone na demonstracjach opozycyjnych, to jest cały program łączący opozycję. Bardzo przepraszam za wulgaryzm”

- powiedział polityk.

- „Ja bym chciał, żeby opozycja określała to trochę inaczej, ale niestety, jeżeli ktoś ma taki program polityczny, nie chce dialogu, to takie podejście z polskiej polityki należy usuwać”

- dodał.

Na polityka ze strony opozycji natychmiast spadła fala krytyki. Odniósł się do niej po programie w swoich mediach społecznościowych.

- „W TV zacytowałem wulgarne hasło z programu opozycji. Bez cenzury, by wszyscy mogli odczuć jak bardzo przepełnione nienawiścią są te słowa. Cieszę się, że przedstawiciele opozycji to krytykują; mam nadzieję że będą konsekwentni, a te nienawistne słowa znikną z polskiego życia publicznego”

- napisał na Twitterze.

W następnym wpisie dodał, że jest gotowy ponieść konsekwencje posłużenia się wulgarnym cytatem. Zaznaczył jednak, że wówczas konsekwencje powinni ponieść wszyscy, którzy tego hasło używają na co dzień, już nie jako cytatu.

kak/Polsat News, Twitter