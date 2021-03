WHO: AstraZeneca to świetna szczepionka. Nie stwierdzono związku między zgonami a szczepionką

Światowa Organizacja Zdrowia odrzuca zarzuty dotyczące szczepionki koncernu AstraZeneca. Według komisji ekspertów nie ustalono związków przyczynowo-skutkowych między stosowaniem preparatu a powstawaniem zakrzepów krwi.

Informację na temat stanowiska WHO przekazała wczoraj rzeczniczka organizacji Margaret Harris. Stwierdziła, że jest to świetna szczepionka i nie ma powodów ku temu, aby jej nie stosować.

Podkreśliła:

„Tak, powinniśmy nadal stosować szczepionkę AstraZeneki, to bardzo ważne, by to zrozumieć”.

Przekazała też, że komitet doradzający WHO w kwestii bezpieczeństwa szczepień uważnie bada ostatnie doniesienia, jednak nie udało się ustalić żadnych związków przyczynowo-skutkowych między podawaniem preparatu a występowaniem zakrzepów krwi.

dam/PAP,Fronda.pl