Weber skarży na Polskę. Znowu chodzi o „praworządność”

huawei 11.2.20 20:50

Tak to jest walka o wszystko towarzysze. Jeśli Polska wolny katolicki kraj odniesie sukces i wszystkie uciemiężone przez totalitaryzmy ludy na calym swiecie zobaczą taki wspaniały, wolny i szczęśliwy kraj to co???? To by byla po prostu katastrofa. Bo moze by zaczęły Polske naśladować?? O nie, diably nie moga do tego dopuścić...