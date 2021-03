Watykan. Zakonnica została sekretarzem Papieskiej Komisji Biblijnej

Profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego i znawczynię Pisma Świętego, hiszpańską zakonnicę Nurię Calduch-Benages, Papież Franciszek mianował sekretarzem Papieskiej Komisji Biblijnej. Członkini Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny z Nazaretu jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Brała także udział w pracach komisji ds. diakonatu kobiet.

Siostra Nuria pochodzi z Barcelony. W skład papieskiej komisji weszła siedem lat temu, a w styczniu ubiegłego roku została zatwierdzona na kolejną kadencję, która potrwa do 2025 r. Jest uznaną biblistką, cenioną na Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie od dziesięciu lat wykłada Stary Testament. Współpracuje też z Papieskim Instytutem Biblijnym w Rzymie oraz z licznymi czasopismami specjalistycznymi. Jest członkiem komitetu naukowego czasopisma History of Woman, które ukazuje się na Uniwersytecie we Florencji. W 2008 r. uczestniczyła w Synodzie Słowa jako ekspert, a w 2016 r. Papież Franciszek powołał ją do udziału w Komisji Studyjnej ds. Diakonatu Kobiet (2016-2019).

W czasie pontyfikatu Papieża Franciszka kobiety coraz częściej pojawiają się na ważnych watykańskich stanowiskach. W zeszłym miesiącu Papież mianował podsekretarzem Synodu Biskupów francuską zakonnicę Nathalie Becquart, która pięć lat wcześniej wzięła udział w przygotowaniach do synodu młodzieży.

Z kolei w styczniu ubiegłego roku Ojciec Święty mianował Francescę Di Giovanni, prawniczkę z Palermo, odpowiednikiem wiceministra spraw zagranicznych Watykanu. W sekcji ds. relacji z państwami w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej pracowała ona co prawda od 27 lat, jednak decyzją Franciszka stała się prawą ręką abp Paula Gallaghera, który kieruje tą instytucją.

Również w ubiegłym roku członkiem Rady Kierowniczej Urzędu Informacji Finansowej Ojciec Święty mianował prof. Antonellę Sciarrone Alibardi, wykładowcę prawa gospodarczego na uniwersytecie w Mediolanie. Zadaniem urzędu, do którego powołał ją Papież, jest zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Natomiast szefem biura Biblioteki Watykańskiej Franciszek uczynił Raffaellę Vincenti, która wcześniej pracowała w tej instytucji w roli sekretarza.

Ojciec Święty mianował także sześć kobiet do Rady ds. Gospodarczych. Wszystkie to Europejki z dużym doświadczeniem w finansach. Brytyjka Ruth Kelly jest byłą sekretarz skarbu oraz byłą minister edukacji w rządzie Tony’ego Blaira, Leslie Ferrar (także z Wysp Brytyjskich) przez 7 lat pełniła funkcję skarbnika księcia Karola. Razem z nimi w Radzie zasiadła też profesor prawa Charlotte Kreuter-Kirchhof oraz ekonomistka Marija Kolak (obie pochodzą z Niemiec), a także dwie Hiszpanki – bizneswoman Maria Concepción Osácar Garaicoechea i menedżerka finansowa Eva Castillo Sanz.

Jedną z pierwszych kobiet mianowanych na ważne stanowisko watykańskie w czasie pontyfikatu Franciszka była włoska franciszkanka, prof. Mary Melone, która stanęła na czele uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Na stanowisko rektora powołała ją watykańska Kongregacja Wychowania Katolickiego. Kobietą jest również dyrektor Muzeów Watykańskich Barbara Jatta, włoska historyk sztuki i muzeolog. Papież mianował ją na to stanowisko w 2017 r. jako pierwszą kobietę w historii tej szacownej instytucji.

