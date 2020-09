Watykan sprzeciwia się wprowadzaniu aborcji tylnymi drzwiami

Watykan stanowczo sprzeciwił się włączeniu „praw reprodukcyjnych” do przyjętej przez ONZ rezolucji dotyczącej walki z koronawirusem. Zawiera ona zgodę na aborcję, także aborcję selektywną ze względu na płeć oraz na usuwanie płodów, u których wykryto problemy zdrowotne. Usuwanie ciąży przedstawione jest w dokumencie jako element „zdrowia reprodukcyjnego” i część praw, do których każda kobieta powinna mieć zapewniony dostęp w ramach ochrony zdrowia.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Sekretarz Generalny Antonio Gutteres zapewnił, że dopilnuje „aby rządy nie wykorzystywały pandemii COVID-19 do podważania praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz świadczonych w tej kwestii zabiegów”, co oznacza także usługi aborcyjne. Zaapelował do państw członkowskich o „podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia prawa kobiet i dziewcząt do korzystania z najlepszej możliwej opieki zdrowotnej, w tym także tej dotyczącej zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

W przemówieniu wygłoszonym po zatwierdzeniu rezolucji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił, że włączenie tych praw do rezolucji o koronawirusie jest „głęboko niepokojące” i „stwarza niepotrzebne podziały”.

Watykan poparły Stany Zjednoczone, których przedstawiciel zaznaczył, że USA nie akceptują języka, który włącza aborcję do ogólnych pojęć takich jak „usługi zdrowotne” oraz „opieka zdrowotna”. Stany Zjednoczone odrzuciły także wszelkie interpretacje międzynarodowych praw człowieka, które wymagałyby od któregokolwiek z państw członkowskich zapewnienia dostępu do aborcji. Oprócz USA rezolucji sprzeciwił się także Izrael. Od głosu wstrzymały się Węgry i Ukraina.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej podkreślił, że wspólnota międzynarodowa powinna stanąć razem w obliczu pandemii i dlatego Watykan od początku wspierał ideę rezolucji zbiorowej, którą poprą wszystkie państwa członkowskie. „Szkoda, że podjęta, aby ukazać jedność inicjatyw Zgromadzenia Ogólnego związanych z walką z COVID-em jest przyjmowana bez konsensusu” – powiedział abp Gabriele Caccia.

Hierarcha poparł zawarty w rezolucji apel o powszechne uodpornienie przed wirusem, ale podkreślił, że szczepionki zastosowane w walce z COVID-19 powinny być wolne od zastrzeżeń etycznych i dostępne dla wszystkich. Wyraził także ubolewanie z powodu wykluczenia organizacji religijnych z listy tych, które odgrywają ważną rolę w walce z pandemią.

Caccia wezwał także do reformy międzynarodowego systemu finansowego, podkreślając pilną potrzebę „zmniejszenia, jeśli nie anulowania, długu obciążającego najbiedniejsze narody”.

Z zadowoleniem przyjął włączenie do rezolucji „kompleksowego języka dotyczącego zmian klimatycznych”. „Pandemia nie powinna zmniejszyć naszej czujności wobec kryzysu klimatycznego, który nadal jest jednym z najpoważniejszych globalnych problemów” – powiedział hierarcha.

Vaticannews.va/Łukasz Sośniak SJ – Watykan