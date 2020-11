Warszawska policja publikuje zdjęcia i nagrania z Marszu Niepodległości. Czasem „było naprawdę gorąco” [Wideo]

- Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice – pisze Komenda Stołeczna Policji publikując zdjęcia z zajść podczas Marszu Niepodległości.

Warszawska policja opublikowała na Twitterze nagrania z zajść, jakie misały miejsce podczas Marszu Niepodległości, który odbył się 11 listopada br. Na załączonych nagraniach filmach można zobaczyć m.in. lecące w kierunku funkcjonariuszy petardy i kamienie.

- W kilku miejscach było niezwykle gorąco. Niestety jest to fakt. Policjanci w okolicach Ronda de Gaulle’a zostali zaatakowani m.in. racami. Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice – czytamy w jednym z wpisów.

- gdy atakowano policjantów. Tego zachowania nie można określić jako świętowanie niepodległości – napisano w kolejnym wpisie.

Tym razem nagranie z kamer monitoringu na stacji 'Stadion Narodowy'. Widzimy moment, gdy policjanci po raz kolejni są atakowani. Amunicję chuliganów stanowią kamieni – brzmi kolejny wpis.

- W tym przypadku niszczony jest znak drogowy. 17 osób spośród 36 zatrzymanych do przestępstw było nietrzeźwych – pisze dalej KSP.

Marsz Niepodległości miał być w pełni zmotoryzowany, co zapowiedzieli organizatorzy marszu. Jednak wielu uczestników nie zastosowało się do zaleceń organizatorów ani też do obostrzeń epidemiologicznych obowiązujących obecnie w naszym kraju.

Wczoraj w kilku miejscach było niezwykle gorąco. Niestety jest to fakt. Policjanci w okolicach Ronda de Gaulle’a zostali zaatakowani https://t.co/B0tjK4Fd5v. racami. Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice. pic.twitter.com/uVRufdq7js — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 12, 2020

Race, petardy, kamienie, kostka brukowa leciały na głowy policjantów, a to tylko zaledwie 2 minut z tego, co działo się wczoraj, gdy atakowano policjantów. Tego zachowania nie można określić jako świętowanie niepodległości. pic.twitter.com/4tNdpLM4zP — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 12, 2020

Tym razem nagranie z kamer monitoringu na stacji „Stadion Narodowy”. Widzimy moment, gdy policjanci po raz kolejni są atakowani. Amunicję chuliganów stanowią kamienie. pic.twitter.com/h1dZEETwUp — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 12, 2020

Przenosimy się teraz w inne miejsce. Jak widzimy, chuliganom wczoraj przeszkadzało wszystko. W tym przypadku niszczony jest znak drogowy. 17 osób spośród 36 zatrzymanych do przestępstw było nietrzeźwych. pic.twitter.com/WDFimR5PnL — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 12, 2020

mp/twitter/pap