Warszawa. Kolejna awaria. Sześć dzielnic bez ciepłej wody

Mieszkańcy sześciu warszawskich dzielnic nie mają dostępu do bieżącej ciepłej wody lub jest on utrudniony. To efekt awarii w Elektrociepłowni Żerań, do której doszło dziś o godz. 15:25.

Problemy z dostępem do ciepłej wody mają mieszkańcy dzielnicy Bielany, Praga-Północ, Praga-Południe, Białołęka, Targówek i Żoliborz.

Jak poinformował burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, obecnie trwają prace nad usunięciem awarii. Nie wiadomo, kiedy zostaną przywrócone dostawy.

kak/polsatnews.pl