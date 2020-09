Wałęsa w szczerym wywiadzie: Boję się, że trafię do piekła

Były prezydent Lech Wałęsa udzielił kolejnego wywiadu, w którym porusza dramat ludzkiej egzystencji. W rozmowie z „Faktem” przekonuje, że na tym świecie zrobił już wszystko, co miał do zrobienia, dlatego przygotowuje się już do pożegnania z życiem doczesnym. Dodaje jednak, że boi się piekła, bo męczyliby go tam Lenin i Stalin. Nie zabrakło też użalania się nad tym, że ciężko mu się żyje z 6 tys. zł emerytury…

Zbliżając się do 77 urodzin były prezydent Lech Wałęsa udzielił wywiadu dla „Faktu”, w którym dokonuje pewnego podsumowania swojego życia. Przekonuje, że jest człowiekiem spełnionym i zrobił już na tym świecie wszystko, co do niego należało. Dlatego teraz przygotowuje się już do odejścia z tego świata:

- „Ja już tęsknię do wiecznego życia. Chcę zobaczyć, co tam jest. To tutaj mnie już nudzi, tylko samego przejścia się boję” – stwierdza.

Podkreśla przy tym jednak, że teraz stara się przygotować na ostateczne rozliczenie, bo boi się, że trafi do piekła:

- „No właśnie nie chcę być ze Stalinem, z Leninem. Bo wtedy będą mnie męczyć” – mówi.

Nie zabrakło jednak odniesień do bardziej przyziemnych i materialnych spraw. W rozmowie z tabloidem były prezydent żali się, że pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na jego portfel. Jak mówi, mając 6 tys. zł emerytury żyje z zapasów, a żona wydaje więcej niż zarabia:

- „Ja jestem bankrutem. Nie mam pieniędzy. Jak miałem więcej pieniędzy, to wydawałem, nie liczyłem się”.

Wracając do spraw eschatologicznych Wałęsa podkreśla jeszcze, że nie zależy mu na pośmiertnych pomnikach:

- „Był, minął, koniec. Są nowe czasy” – zaznacza.

Trzeba przyznać, że strach przed piekłem z „trudem” życia za 6 tys. zł miesięcznie może w Polsce połączyć tylko ta persona.

kak/„Fakt”, wPolityce.pl