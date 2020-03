W Rosji zakażony został najważniejszy lekarz zajmujący się pacjentami z COVID-19

man.of.Stagira 31.3.20 17:22





Równolegle z zamknięciem targu w Wuhan, 31 grudnia 2019 r. Pekin przekazał Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – red.) informację o przypadkach „nieznanej choroby, co do której nie ma przesłanek, że roznosi się z człowieka na człowieka”. Tę wersję WHO powtórzyło w swoim oświadczeniu 14 stycznia 2020 r., mimo, że władze Tajwanu przekazały WHO już 31 grudnia 2019 r., informacje od personelu medycznego w Chinach, że wirus jednak może się roznosić między ludźmi. WHO jednak zignorowało tę wiadomość. 13 stycznia 2020 r. rozpoznany został pierwszy znany przypadek zachorowania na COVID-19 poza Chinami, w Tajlandii.

