,,W Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie’’. Poruszający list Benedykta XVI do polskiego seminarium

Z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy święceń kapłańskich Benedykta XVI, imienin Józefa i 70-lecia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, któremu patronuje św. Józef, wspólnota seminaryjna wysłała list do papieża seniora. Seminarium opublikowało poruszającą odpowiedź Benedykta XVI.

- „Patrzymy na Ciebie jako na wzór oddania życia Panu od młodych lat, ciesząc się, że uczęszczałeś do Niższego Seminarium w Traunstein, szkoły podobnej do naszej. Chcąc podkreślić naszą dumę z tego powodu, jeden z alumnów zaprojektował grafikę przypominającą o pięknym momencie Twojej przeszłości w Niższym Seminarium’

- napisano w liście do papieża seniora.

Do listu alumni dołączyli grafikę przedstawiającą rozmowę papieża z bratem.

Benedykt XVI postanowił odpowiedzieć częstochowskiemu seminarium. Podkreślił, że otrzymany list wniósł wiele radości do jego domu.

- „List z Waszego Seminarium, który podpisał Ksiądz Rektor wraz z dwoma Księżmi Prefektami i Dziekanem alumnów, wniósł wielką radość do mojego domu. Jak cudownie zobaczyć, że w Polsce kwitnie to, co w Niemczech więdnie”

- napisał.

- „Jestem szczególnie urzeczony piękną i miłą grafiką, w której przedstawiliście mojego Brata i mnie w rozmowie o seminarium, i w której zapraszacie mnie do odwiedzenia Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Choć ze względu na mój wiek i stan zdrowia wizyta nie jest już możliwa, to całym moim sercem goszczę w Waszym Seminarium. Bardzo serdecznie pozdrawiam i błogosławię”

- dodał, podpisując się „Wasz Benedykt”.

kak/KAI