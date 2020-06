W Amsterdamie pedofile czują się przedstawicielami LGBT

KOSTEK 21.6.20 20:56

Ideolodzy LGBT odcinają się od pedofilii, ale tylko na razie. Nie po to przecież chcą uczyć seksu już przedszkolaków, by potem czekać na spożytkowanie nabytych umiejętności aż dzieciaki dorosną. Celem jest legalizacja pedofilii, a reszta to tylko mydlenie oczu, co najlepiej widać po reakcjach, a raczej braku reakcji, na afery pedofilskie wśród celebrytów.