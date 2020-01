W 2020 r. Polakom będzie żyło się jeszcze lepiej!

W 2020 roku wypłacona zostanie tzw. 13 emerytura w wysokości minimalnego świadczenia ( będzie to więc kwota 1200 zł), a to świadczenie zostanie wypłacone w kwietniu i maju tego roku.

Wprowadził także podwyższenie kwoty wolnej pod podatku z 3 do 8 tysięcy dla osób o najniższym poziomie dochodów (co objęło także emerytów pobierających niepełne świadczenia), podwyższył najpierw do 1 tys. zł, a od marca 2019 roku do 1,1 tys. zł najniższe świadczenie emerytalne i rentowe, wprowadził także kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń na ten rok (o 70 zł dla świadczeń do 2 tys. zł i o blisko 3% emerytur powyżej tej kwoty).