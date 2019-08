Von der Leyen zakopie 'rowy' między Brukselą a Budapesztem i Warszawą

„Von der Leyen już teraz ma inny dostęp do krajów Grupy Wyszehradzkiej niż jej poprzednik Jean-Claude Juncker. Budapeszt i Warszawa oczekują większego zrozumienia”-czytamy na łamach "Tagesspiegel". Według autora artykułu, Gerda Apenzellera, objęcie przez Ursulę von der Leyen stanowiska szefowej Komisji Europejskiej to szansa na nowe otwarcie w relacjach między Brukselą a Warszawą i Budapesztem, wzrost szans na "zasypanie rowów między Europą Wschodnią i Zachodnią".

"Juncker preferował bezpośredni, słowny i fizyczny kontakt ze swoimi partnerami. Witał radośnie uśmiechając się premiera Węgier Viktora Orbana nazywając go „dyktatorem”, wymierzał premierowi Grecji w przyjaźnie-ostrzegającym stylu policzek i szarmancko zabiegał o względy Donalda Trumpa. Von der Leyen jest natomiast wzorem samodyscypliny, pracowitości, dążenia do celu i siły przebicia"-wskazuje komentator "Tagesspiegla", którego zdaniem, choć "metoda Junckera" posunęła Europę do przodu, to jego styl w przypadku Węgier i Polski przyniósł rezultaty raczej przeciwne do zamierzonych. W Budapeszcie ustępujący przewodniczący KE uważany jest wręcz za „persona non grata”, a jego styl jest odbierany jako arogancki. Diametralnie inaczej prezentują się relacje nowej szefowej Komisji z Budapesztem i Warszawą.