USA: Federalna Komisja Handlu i 46 stanów oskarżają Facebooka o praktyki monopolistyczne

Federalna Komisja Handlu, 46 stanów, terytorium Guam i Dystrykt Kolumbii oskarżyło Facebook o praktyki monopolistyczne – nielegalne niszczenie konkurencji, wykupywanie rywali, dążenie do dominacji w mediach społecznościowych. Georgia, Dakota Południowa, Alabama i Karolina Południowa nie przyłączyły się do sprawy.

Wart 800 miliardów dolarów Facebook był objęty śledztwem przez ostatnie 18 miesięcy. Jak informuje na swoich stronach „The New York Times” w artykule „USA i poszczególne stany twierdzą, że Facebook nielegalnie niszczył konkurencję” (autorstwa Cecilii Kang i Mika Isaaca) amerykańscy prokuratorzy uznali, że fakt kupna przez Facebook „Instagrama za 1 miliard dolarów w 2012 roku i WhatsApp za 19 miliardów dolarów dwa lata później, wyeliminowały konkurencję, która mogłaby pewnego dnia zostać zakwestionowana dominacja firmy”.

Pozwy wniesione przez Federalną Komisję Handlu, 46 stanów, terytorium Guam i Dystrykt Kolumbii są wyrazem ponadpartyjnej zgody, że takie firmy jak Facebook, Google, Amazon i Apple są zagrożeniem dla wolnego handlu. Zagrożenie to wynika z monopolistycznej pozycji tych firm w „w handlu, elektronice, sieciach społecznościowych, wyszukiwarce i reklamie internetowej”.

„The New York Times” przypomniał, że „prezydent Trump wielokrotnie przekonywał, że giganci technologiczni mają zbyt dużą władzę i wpływy”. Podobne zdanie mają mieć i demokraci.

W ramach federalnego dochodzenia Departament Stanu złożył pozew przeciwko Google – firma została oskarżona o praktyki monopolistyczne. Zapewne zostanie złożony jeszcze jeden pozew przeciwko tej firmie. „The New York Times” przypomina, że i w Europie Google było oskarżane o „naruszenie przepisów dotyczących konkurencji”.

Zdaniem amerykańskich prokuratorów Facebook „powinien zerwać z Instagramem i WhatsApp, i [...] nowe ograniczenia powinny obowiązywać firmę w przyszłych transakcjach. […] Facebook zapowiedział, że planuje energicznie bronić się przed oskarżeniami”.

Wyrazem ponadpartyjnej zgody co do zagrożenia ze strony Facebooka jest wypowiedź „prokurator generalnej Letitii James z Nowego Jorku, demokratki, która prowadziła wielostopniowe dochodzenie w sprawie spółkę równolegle z agencją federalną, którą nadzoruje republikanin”. Prokurator generalna James stwierdziła, że „przez prawie dekadę Facebook wykorzystywał swoją dominację i władzę monopolistyczną, aby zniszczyć mniejszych rywali i wykosić konkurencję, a wszystko to kosztem zwykłych użytkowników”.

Jak można się dowiedzieć z „The New York Times”, Facebook zamiast dalej konkurować z Instagramem rozwijając własne narzędzia udostępniania zdjęć „zdecydował się kupić swojego rywala Instagram. Facebook powtórzyła tę praktykę z WhatsApp, który był realnym konkurentem dla facebookowego systemu przesyłania wiadomości”.

Zdaniem amerykańskich prokuratorów „Facebook utrzymał swoją dominację, grożąc odcięciem niezależnych twórców oprogramowania od podłączania się do sieci społecznościowej, jeśli wytwarzają konkurencyjne produkty”. Pozwy przeciwko Facebookowi poparli i republikanie i demokraci. Śledztwo przeciw największym firmom internetowym w USA (Amazon, Apple, Facebookowi i Google) rozpoczęto w 2019 roku.

Według „The New York Times” „kilku rywali z Facebooka, w tym Snap, zgłosiło się, aby przedstawić dowody na to, co według nich jest zachowaniem monopolistycznym Facebooka. Zuckerberg był przesłuchiwany w ramach śledztwa federalnego, a prokuratorzy zebrali wiele jego wiadomości z pracownikami Facebooka, inwestorami i liderami rywali, których kupił i próbował kupić”.

W czasie śledztwa przeciwko Facebookowi prokuratorzy ustalili, że zakupy Instgrama i WhatsApp „zakończyły się przekazaniem Facebookowi danych o użytkownikach, którzy włączyli się do jego działalności w zakresie reklamy behawioralnej, wzmacniając jego monopol”, oraz to, że Facebook jasno deklarował swoim konkurentom, że ich zniszczy.

Jan Bodakowski