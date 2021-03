Uniewinniony bojówkarz ,,SK'' - chciał rozjechać policjantów

Jak się okazuje bojówkarza Wojciecha O., który chciał staranować furgonetką policjantów uniewinniła ta sama sędzia, która wcześniej orzekła o niewinności „Obywatela RP”. Bojówkarz zjechał na chodnik, a następnie wjechał w policjantów pilnujących bezpieczeństwa uczestników nielegalnego zgromadzenia.

Do zdarzenia doszło 29 stycznia w trakcie jednej z wielu już zadym, jakich autorami był do tej pory „Strajk Kobiet”. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił bowiem zażalenie prokuratury i Wojciech O. nie trafił do aresztu i ma odpowiadać z wolnej stopy.

Jak ustalił portal wPolityce.pl, decyzję w tej sprawie wydała dziś sędzia Wanda Jankowska - Bebeszko. To ta sama sędzia, która „masowo uniewinniała członków Obywateli RP, uczestniczących w lipcu 2017 roku w blokowaniu marszu środowisk narodowych” - czytamy na portalu.

Wojtek Bomba ponownie wolny! Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił zażalenie prokuratury na postanowienie Sądu Rejonowego o odrzuceniu wniosku prokuratury o areszt tymczasowy - pochwaliła się na Twitterze Marta Lempart.

