TYLKO U NAS! Prof. Grzegorz Górski: Iran nie chce otwartej wojny z USA

JS 11.1.20 10:46

Jak było zlecenie (dla kogo ?) na rozbicie Iraku (kłamstwa o masowej broni chemicznej), Syrii (okrutny dyktator) to teraz jest Iran. Ale co wymyślą na Iran ? Wróg jakiego państwa ? Jak nie powiedzie się im (komu ?) ta próba rozpoczęcia destrukcji tego silnego państwa to możemy spodziewać się następnej. A ta następna to będzie tak potężna prowokacja, że miej nas Panie Boże, Matko Najświętsza w opiece. MÓDLMY SIĘ CODZIENNIE O POKÓJ Z RÓŻAŃCEM W RĘKU.

Gdyby ktoś jeszcze parę lat temu powiedział mi, że będę się modlił z różańcem, uśmiał bym się lekceważąco. I wy co z Bogiem, z Jezusem walczycie, myślicie, że co, że zażywam jakieś zioła, prochy ? zachorowałem na jakąś chorobę umysłową ? zgłupiałem ? zniewieściałem ? Może, myśleć co chcecie, pisać co chcecie. PRAWDA o naszym świecie jest TYLKO JEDNA. Szukajcie jej dopóki oddychacie, bo jak zaczerpniecie swój ostatni oddech już nic więcej nie uczynicie. Może jeszcze Bóg da wam szansę gdy zawołacie do Jego Miłosierdzia w ostatniej sekundzie życia. Wtedy ujrzycie co żeście narobili złego na ziemi, innym ludziom i jak to wpłynęło na ich zbawienie albo zatracenie.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam