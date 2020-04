Tusk chce jutro wydać oświadczenie ws. wyborów

Precz z brukselskim neomarksizmem i masoństwem! 27.4.20 21:31

Jutro oświadczenie Tuska? Chyba będzie mocne. Panika na Nowogrodzkiej... Ludzie masowo występują z PISu. Co to będzie? Żarty się skończyły. Sam król Ojropy zabierze głos. Przed nami bezsenna noc pełna trwogi. Co też powie zausznik Merkelovej? "Auf Wiedersehen"? "Hände hoch"? Oby tylko nie "Raus!". Boże, miej nas w swej opiece....