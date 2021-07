Tusk: ,,500plus to nasz pomysł!'' Tak, a Kopernik była kobietą… [Wideo]

- Niesamowite. Tusk dzisiaj powiedział, że oni chcieli dać 500+ tylko nie zdążyli. Czy Platforma naprawdę uważa Polaków za kretynów, którzy nie pamiętają, że pieniendzy nie ma i nie bendzie? (pisownia oryginalna) - czytamy we wpisie jednego z twitterowiczów.



– Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt dość podobny do 500 Plus z podobnymi skutkami, ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym. Ja wiem, że my wielu ludzi nie przekonamy, ale chcę, żebyście wiedzieli, jak to naprawdę wyglądało – powiedział wczoraj podczas konferencji p.o. szefa Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

15 grudnia 2019. Donald Tusk: Ja nie żałuję, że nie wprowadziłem 500+ bo ja bardzo dokładnie policzyłem na co Polskę bezpiecznie stać, a na co nie stać – pisze na Twitterze Maciej Stańczy i zamieszcza wideo z wypowiedzią Tuska.

- Na obietnice, które składa PiS, pieniędzy nie ma i nie będzie ich w ciągu czterech następnych lat – powiedział wtedy na antenie TVN24 Jacek Rostowski, ówczesny minister finansów.

Tą samą mantrę powtarzał też w trakcie pierwszej kadencji PiS Grzegorz Schetyny, który wtedy szefował Platformie Obywatelskiej. Wtórowali mu też Ewa Kopacz i Janusz Lewandowski.

