Turecka gazeta: ''Religia islamu zablokuje Zachód''

„Czy możemy pozwolić zachodniej cywilizacji na zniszczenie świata i ludzkości?… Co ta cywilizacja zrobiła? Co robi? Robi i niszczy. Zrobiła wiele rzeczy i zniszczyła je w dwóch wojnach światowych. Doprowadza świat i ludzkość do trzeciej wielkiej wojny, a tym razem nie pozostanie kamień na kamieniu, ani głowa na tułowiu, będzie powrót do epoki kamiennej. Jeśli pozwolimy Zachodowi na zrobienie tego, popełnimy samobójstwo razem z Zachodem. Zachód rozwinął się bardzo daleko w nauce i wyprodukował bomby atomowe i broń nuklearną. Dzisiaj jest dosyć zmagazynowanej broni nuklearnej, by zabić ludzkość nie jeden raz, ale kilka tysięcy razy(…)