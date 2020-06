Turcja: coraz więcej chrześcijan i katechumenów, brak kapłanów

Przybywają chrześcijanie z innych krajów, młodzi interesują się chrześcijaństwem

- „Przez tych 10 minionych lat przeszliśmy bardzo ciekawą drogę i pojawiły się dwie nowe rzeczy w porównaniu z czasami bp. Padovese. Po pierwsze przybyło do nas bardzo wielu chrześcijan z Iraku, Syrii, Iranu i Afganistanu. We wspólnotach chrześcijańskich widzimy więc zawrotny wzrost liczby wiernych, którzy uciekali przed wojną ze swoich krajów i w Turcji znaleźli schronienie. To niesie ze sobą także wiele trudności, gdyż brak osób, które mogłyby im posługiwać w języku arabskim, nie mamy odpowiednich struktur, aby ich przyjąć, ale wspaniałą wiadomością jest to, że liczba chrześcijan wzrosła więcej niż dwukrotnie – powiedział wikariusz apostolski Anatolii w Turcji. - Drugą nowością jest to, że w ostatnich latach, także dzięki internetowi, wzrosła liczba ludzi młodych, którzy przychodzą do nas, aby pytać się o chrześcijaństwo. Niektórzy z nich rozpoczynają katechumenat. We wszystkich naszych parafiach są katechumeni, którzy byli agnostykami, ateistami, a zdarza się, że niektórzy z nich byli islamistami. Mamy więc Kościół neofitów, ale musimy zaznaczyć, że niestety brak nam ludzi do posługi. W porównaniu z pierwszymi latami XXI wieku obecnie mamy o połowę mniej księży, coraz mniej jest także sióstr zakonnych. Wobec wzrostu potrzeb duszpasterskich oraz osób zainteresowanych naszym Kościołem musimy przyznać, że coraz mniej jest tych, którzy im posługują.“

Vaticannews.va/Paweł Pasierbek SJ – Watykan