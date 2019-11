TSUE: Zasady przechodzenia sędziów w Polsce w stan spoczynku sprzeczne z prawem UE

Europejczyk 5.11.19 11:25

Ano...jak się chciało do wspólnego państwa europejskiego pod brukselskim nadzorem to trzeba się teraz słuchać, panowie pisowcy. I bez pyskowania mi tu! Sami chcieliście do UE. Powtarzam, nie pyskować, tylko się słuchać! Posłusznie mi tu!