Trzecie ,,samobójstwo'' w aferze podkarpackiej

Nie żyje 38-letni bokser Dawid Kostecki, który ujawnił proceder współpracy CBŚ z Rzeszowa z właścicielami agencji towarzyskich obsługujących polityków. Według oficjalnych informacji powiesił się w celi. Wszystko wskazuje na to, że odwiedził do "seryjny samobójca".

Bokes trafił do więzienia za kierowanie gangiem. Wcześniej karano go za handel narkotykami, kradzieże samochodów, stręczycielstwo i oszustwa podatkowe. Za 2 lata miał zakończyć obecną karę.

Problem w tym, że Kostecki dał się we znaki służbom. W 2012 roku opisał powiązania między CBŚ a właścicielami burdeli na Podkarpaciu. Oficer CBŚ miał brać pieniądze od właścicieli tych przybytków. Należały do Aleksa i Żeni, braci z Ukrainy. Kostecki twierdził, że biznes Ukraińców był chroniony przez cały układ urzędniczo-policyjny. Kontrole omijały burdele należące do braci. Co więcej w okolicy podpalano inne burdele - ale policja nigdy nie łapała sprawców.