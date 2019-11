Trzaskowski jak Tusk. Wycofuje się ze swoich obietnic i zrzuca winę na PiS

Rafał Trzaskowski wycofuje się ze swoich obietnic, a winą za to obarcza Prawo i Sprawiedliwość.

– To jest bandycka sytuacja, gdy cały kraj się rozwija, a samorządy nie mogą, bo na nasze barki rząd przerzucił połowę swoich wydatków – mówił Trzaskowski.

- Zwracam się do premiera, prosząc go - w związku tymi dochodami, które zabierają pieniądze samorządom, w związku ze wzrastającymi kosztami edukacji - o współfinansowanie ważnych dla Warszawy inwestycji. To jest standard, że rządy współfinansują inwestycje w stolicy - oświadczył Trzaskowski.