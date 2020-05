Trzaskowski na pasku Rosji. Chce blokować przekop Mierzei Wiślanej

niestety 26.5.20 11:10

Oni realizują scenariusz w kilku na jednego. Tak na prawdę to tylko obecny Prezydent stanowi nową jakość w polityce. Tamci maja do powiedzenia mniej więcej to samo chociaż wszyscy składają różne obietnice bez pokrycia. Dlaczego? Bo zasadnicza sprawa. której oni unikają to jest kwestia bezpieczeństwa i suwerenności Państwa i to jest jedna z podstawowych kompetencji Prezydenta we współpracy z Ministrem Obrony. Tu nie może działać Prezydent sobie Minister Obrony sobie.Nie może być rozwoju gospodarczego bez zapewnienia bezpieczeństwa.Państwo musi być suwerenne. Za rozwój gospodarczy odpowiada głównie Rząd i Parlament a Prezydent może tu jedynie zgłaszać jakieś swoje koncepcje, które jednak Parlament może odrzucić, ma też prawo odrzucania złych ustaw czy kierowania do Trybunału z tym że nawet weto Prezydenckie może zostać odrzucone. Co tamta reszta ma do zaoferowania w kwestiach bezpieczeństwa i suwerenności? Oczywiście nic ciekawego. Oni chcieli by wrócić do tego co było to znaczy poddańczej polityki wobec Niemiec Rosji kosztem współpracy z USA. Taka polityka jest skrajnie niekorzystna dla Polski bo Polska zaraz wejdzie w uzależnienie polityczne i gospodarcze wobec sąsiadów co już przerabialiśmy w ciągu Naszej historii a i w czasie całkiem nieodległym za poprzednich Rządów. Z tamtymi powiązanymi z dawnym komunistycznym układem tj. SLD, w dużej mierze PO -PZPR, PSL-ZSL nikt poważny w USA nie będzie rozmawiał a na pewno nie obecna Administracja.Oni mogą sobie deklarować , ze podtrzymają współpracę z USA ale USA nie będą tym zainteresowane ze względu na brak bezpieczeństwa powierzonych Nam systemów (nieodpowiedni ludzie u władzy powiązani z dawnym systemem). Bez solidnej współpracy z Naszymi Sojusznikami USA Polska zostaje sama pomiędzy Niemcami (UE- chyba nikt nie ma wątpliwości , ze realizuje głównie interesy Niemiecko-Francuskie) i Rosją. Tak więc zostajemy sami a nie jesteśmy potęgą od morza do morza żeby prowadzić politykę mocarstwową. Tak więc jak tamci wrócą do władzy rozwój gospodarczy zostanie wyhamowany emeryci na swoje emerytury będą pracować do śmierci (oni już podwyższali wiek emerytalny jak rządzili) a na żadne świadczenia socjalne nie będzie pieniędzy jak mawiał Pan Rostowski , ,,piniędzy ni ma i nie będzie" oczywiście dla Polaków bo np. dla imigrantów i promocję LGBT (strefy relaksu) się zawsze znajdą.Pod ich rządami Polska stoczy się z powrotem do tego co było a o jakimś rozwoju gospodarczym możemy zapomnieć bo będziemy tanim rynkiem zbytu i rezerwuarem taniej siły roboczej. Oczywiście koszty nieuchronnego kryzysu w tym układzie Niemcy i Francja przerzucą ochoczo na Polskę.