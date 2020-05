Trump: Koronawirus pochodzi z laboratorium w Wuhan

Marcel 1.5.20 9:49

Powiedział, że widział dokumenty, które mogą potwierdzać, że wirus jest z labo.

Nie ma 100% pewnośći, że tak jest.

Sytuacja rozwojowa.



To dlaczego piszecie, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan ?



Artykuły na frondzie maja więcej negatywnych skutków niż pozytywnych.



Mają na celu polaryzowanie- dzielenie- skłócanie polaków.



Manipulujecie nagłówkami, lead'ami, całymi tekstami.



z innej beczki- zginęły karty do głosowania, zmanipulowaniu ludzie-czytelnicy frondy( też do nich należę) nie widzieli w tym nieudolności władzy, serio ?





No jak w nowoczesnym kraju w trakcie przygotowań do wyborów już na stracie pojawia się fundamentalny błąd, a zarazem jasny sygnał do tego, że jak zgineły i zostały ujawnione karty do głosowania to istnieje zjebiście duże ryzyko, że zginą chociażby dane osobowe- ja wiem, że większość nawet nie wie jakie moga być konswkwencje kradzieży danych osobowych i życzę, żeby nikt tego nie doświadczył.

Smutne jest to, że wystraszeni biedni ludzie są tak silnie manipulowani przez frondę, tvp1 i rząd.



Żeby było jasne, nie głosuje na PO, nawet nie widzę nikogo godnego zaufania w tej partii.

Zaraz pod komentarzem pojawią się pełne nienawiści komentarze.

A wiecie dlaczego tak jest ?

Bo fronda, tvp1 demonizuje oponentów partii rządzącej.

Kto nie jest z PIs'em jest zdrajcą, a to jest niebezpieczne.

patrzcie trochę szerzej.