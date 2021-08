Transseksualista został oskarżony o zgwałcenie własnej matki. Trafił do… więzienia dla kobiet

Media opisują sprawę transseksualisty z Wirginii, który został oskarżony o zgwałcenie swojej 79-letniej matki. 39-letni Chris Chan po aresztowaniu trafił do więzienia dla kobiet i nie jest to odosobniony przypadek w Stanach Zjednoczonych. W niektórych zakładach karnych dla kobiet władze rozdają transseksualnym więźniom prezerwatywy.

Na stronie internetowej więzienia Henrico County w stanie Wirginia pojawiło się zdjęcie i dane transseksualnego mężczyzny, który został aresztowany pod zarzutem gwałtu na 79-letniej, cierpiącej na demencję matce. Przy zdjęciu widnieje kobiece imię, którego używa on jako pseudonimu, bo jest to więzienie dla kobiet. Z tego aresztu mężczyzna został przeniesiony do więzienia Central Virginia Regional Jail, gdzie będzie sądzono za akt kazirodczy i gwałt. To również więzienie dla kobiet.

Daily Mail donosi, że w tamtejszych więzieniach dla kobiet coraz częściej osadzani są gwałciciele. Niedawno doszło do gwałtu w Central California Women’s Facility, gdzie więźniarka została zaatakowana przez uważającego się za kobietę mężczyznę. Kobieta zaszła w ciążę, a zakład zaoferował jej… aborcję. Poza aborcją w więzieniach rozdawane są też prezerwatywy.

kak/dailiwire.com, lifesitenews.com, DoRzeczy.pl, niezależna.pl