Totalna bezczelność! HFPC oskarża Polskę o kryzys na granicy z Białorusią

Polskie organizacje zajmujące się obroną praw człowieka, w części finansowane przez Georga Sorosa, podpisały wspólne oświadczenie, w którym uderzają w polski rząd, manipulując sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. W opublikowanym na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oświadczeniu przekonują, że Polska jest odpowiedzialna za dramat uchodźców z Iraku i Afganistanu.

We wstępie swojego oświadczenia organizacje sugerują, że koczujący na polsko-białoruskiej granicy imigranci to uciekinierzy z Afganistanu. Dalej przekonują, że działania polskich władz doprowadziły do kryzysu.

- „Tymczasem polskie władze od dłuższego czasu blokują uchodźcom możliwość przekroczenia naszej wschodniej granicy i składania wniosków o ochronę międzynarodową na przejściach granicznych. Z tego powodu część osób – przy cynicznym wsparciu białoruskiego reżimu – jest zmuszona do przekroczenia granicy wbrew przepisom, co naraża je na pozbawienie wolności oraz deportację. Jednocześnie też obecnie Polska zmienia przepisy dotyczące udzielania ochrony międzynarodowej, pozbawiając osoby, które przekroczyły tzw. zieloną granicę, możliwości ubiegania się o status uchodźcy”

- czytamy.

- „Podkreślamy z całą mocą, że obowiązkiem Rzeczypospolitej Polskiej – naszych władz oraz nas, jako obywateli i obywatelek – jest niesienie pomocy potrzebującym, zwłaszcza gdy ich życiu zagraża niebezpieczeństwo. To nie tylko obowiązek nałożony przez prawo, ale przede wszystkim gest wynikający z poczucia solidarności i ze zwykłej przyzwoitości”

- dodano.

Łukaszenka chce zalać Polskę imigrantami

W odpowiedzi na sankcje Unii Europejskiej reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi akcję przerzutu ściąganych do Mińska imigrantów na terytorium Polski i Litwy.

- „Służby raportują, że samoloty dowożą uchodźców z południa do Mińska. Dalej są transportowani w sposób zorganizowany na granicę z Polską albo z Litwą. To nie są osoby przypadkowe. Pamiętajmy, że granica z Białorusią to granica z Unią Europejską, za którą odpowiada Polska”

- mówił dziś na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

kak/wPolityce.pl, Polskie Radio 24