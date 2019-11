Tomasz Terlikowski ws. pogrzebu abp. Paetza: Informacyjna masakra. Dezinformacja i wprowadzanie w błąd katolików w Polsce

W poniedziałek w poznańskiej katedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego w piątek abp. Juliusza Paetza. Po wielu kontrowersjach związanych z pochówkiem, były metropolita poznański spoczął w grobie rodzinnym na jednym z parafialnych cmentarzy w Poznaniu. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Tomasz Terlikowski.

"Garść refleksji, raczej gorzkich, po sprawie pochówkowej. Nie da się obronić polityki dezinformacji i wprowadzania w błąd katolików w Polsce. Oświadczenie sformułowane tak, by nie skłamać, ale prawdy nie powiedzieć, potem milczenie i wyjaśnienia nawet nie KAI, a jego dziennikarzy, że nie ma problemu, bo tylko głupcy widzą w przywołanym kanonie informacje o miejscu pochówku, choć kanon ten zawierał tylko taką treść. W niedziele wreszcie podana w mediach lokalnych, ale wciąż nieoficjalnie informacja, że jednak katedra (informacja potwierdzona w prywatnej korespondencji), i przekonywanie, że ci, co się czepiają, to jacyś mało miłosierni są.A gdy pojawia się list (brawo dla pomysłodawców i wykonawców) szybka reakcja i zmiana decyzji.