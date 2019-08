Tomasz Terlikowski: Kościół, homoseksualizm i genetyka

Maciek Arczyński 31.8.19 13:29

Panie Terlikowski. Czasem ładnie Pan piszesz. W mojej ocenie oczywiście. Ale widać wykształcenie teologiczne czy filozoficzne to jeszcze jak widać nie wszystko... Zresztą jak u części naszego duchowieństwa, zwłaszcza kierowniczego, czego najlepszym dowodem Bergoglio, ksywa: papież Franciszek. O ile pamiętam to Twój, Panie Terlikowski, papież. Bo nie mój...



Otóż jeśli homoseksualizm jest warunkowany genetycznie, przekazywany dziedzicznie to byłby on zgodny z naturą. Zatem trudno by było wtedy mówić o wyborze. Ba, jeżeli postępowanie homoseksualne jest naturalne to nie ma jak w tym umieścić oceny tego postępowania, którą zastosował Bóg w Sodomie i Gomorze. Bóg przecież nie może potępić tego co stworzył jako dobre a co postępuje zgodnie z planem stworzenia. Pan Panie Terlikowski tak mi pasujesz do tych co lubią "mataczyć w śledztwie" czyli "jestem za a nawet przeciw" i tak walczę z grzechem by grzech trwał dalej i się rozwijał. Nie ma to jak podważyć nieomylność Boga chwaląc Jego naukę, czyż nie Panie Terlikowski?