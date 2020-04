Tokarczuk: Bóg, fatum, demon, natura. Coś nas testuje

UbogiFornal 12.4.20 13:13

Korona najniebezpieczniejsza dla ludzi którzy nigdy z nia się nie zetknęli!



np dla mieszkańców kamienicy plonącej kamienicy " Jak poinformował nas dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, paliła się skrzynka energetyczna umieszczona wewnątrz budynku. Na miejscu interweniują cztery zastępy straży pożarnej. Przed godziną 16 pożar został ugaszony.Ewakuacja mieszkańców nie była przeprowadzona."



Dla lidera zepołu Rezerwat: "Serwisowi se.pl udało się dowiedzieć, że muzyk od kilku dni cierpiał na bardzo silne bóle brzucha, jednak ze względu na sytuację nie udał się do lekarza. W końcu jednak boleści stały się na tyle silne, że trafił do szpitala. Wtedy okazało się, że jego stan jest bardzo poważny, a boleści były spowodowane zapaleniem wyrostka robaczkowego. " Muzyk nie zyje.



dla Bezdomnego : "To koszmarne zdarzenie miało miejsce 2 września około godz. 14.00 w Miastku. Ratownicy zostali powiadomieni, że w centrum miasta zasłabł mężczyzna. Okazało się, że to bezdomny. Karetka przyjechała na miejsce. Ratownicy jednak nie podjęli żadnych działań

- odmówili przetransportowania mężczyzny do szpitala. Za drugim razem na miejsce udali się funkcjonariusze policji. Poprosili ponownie ratowników o przewiezienie bezdomnego do szpitala. Ci odmówili po raz drugi. Policjanci wzięli na siebie los mężczyzny i zabrali go do szpitala. Sześć dni później zmarł. Jak wykazała sekcja zwłok przyczyną był zawał serca. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Słupsku."



Panie Ministrze Szumowski! Pańska paranoja zabija!