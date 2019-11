To już pewne! Prezydent Duda: Od 11 listopada do USA polecimy bez wizy

lady chapel 6.11.19 12:32

Zniesienie wiz amerykańskich nie jest tym samym, co otwarcie granic na obszarze Schengen. Wiza amerykańska daje jedynie prawo do zakupu biletu lotniczego do USA, a decyzję o zgodzie na wjazd wydaje, i to się nie zmieni, urzędnik imigracyjny na granicy. O ile jednak posiadanie wizy stanowiło dla niego sygnał, że konsulat amerykański dokonał sprawdzenia dossier osoby pragnącej wjechać do USA, o tyle ewentualne zniesienie wiz sprawi, że będzie musiał podejmować decyzję samodzielnie. Jest więcej niż prawdopodobne, że będzie mniej wyrozumiały, i to nie tylko dla osób nieprawdziwie deklarujących turystyczny cel podróży.



Z drugiej strony, wiza - mimo wielu utrudnień formalnych - pozwala na dłuższy pobyt w Stanach Zjednoczonych, bo może on trwać nawet 180 dni. Wiza jest też dłużej ważna - przez 10 lat (promesa wizowa). Warto wiedzieć, że w przypadku ESTA to tylko dwa lata. Więcej na ten temat znajdziemy pod adresem Wizaonline.org.