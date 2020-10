,,To jest faszyzacja życia publicznego''. A. Macierewicz o protestach aborcjonistów

- To, co robili ludzie, którzy wykrzykiwali te hasła przed domem Jarosława Kaczyńskiego i na ulicach, to jest faszyzacja życia publicznego - powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Marszałek Senior Antoni Macierewicz.

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Marszałek Senior Antoni Macierewicz odniósł się między innymi do protestów środowisk lewicowych i aborcjonistycznych, które mają miejsce od czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego na temat tzw. przesłanki Eugenicznej.

W protestach biorą udział politycy oraz osoby publiczne, ale ich wypowiedzi często są dalekie od cenzurowalnych, a czasem są nawet wulgarne.

Antoni Macierewicz odnosząc się do protestów oraz wulgaryzmów powiedział:

- To jest rzeczą niepokojącą i wszyscy świadomi naszej kultury obywatele powinni tę sprawę podnieść, tak samo jak wszystkie media i instytucje publiczne. Takie wulgaryzowanie naszej kultury i naszego życia społecznego i publicznego jest niedopuszczalne

Marszałek Senior stwierdził również:

- To, co robili ludzie, którzy wykrzykiwali te hasła przed domem Jarosława Kaczyńskiego i na ulicach, to jest faszyzacja życia publicznego, to jest używanie języka, jakiego używały tylko reżimy totalitarne, komunistyczne i nazistowskie. Oczekuję od międzynarodowej opinii publicznej odcięcia się od takich zachowań

