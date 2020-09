To będzie hit! Powstaje ręcznie malowana filmowa adaptacja „Chłopów” Reymonta (Wideo)

Projektem kieruje Dorota Kobiela nominowana do Oscara za film "Twój Vincent". Właśnie rozpoczęły się prace do kolejnego jej projektu. Tym razem jest to adaptacja filmowej nagrodzonej Noblem powieści „Chłopi” Stanisława Reymonta. Adaptacja powieści Reymonta podobnie jak „Twój Vincent” będzie nie byle jakoś tam malowana, ale będzie to namalowanie ręczne w duchu malarstwa Młodej Polski.

Reżyserka i scenarzystka filmu Dorota Kobiela stwierdziła, że „po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem”.

Jak można przeczytać w materiałach promujących film „w rolę olśniewającej Jagny wcieli się Kamila Urzędowska. Na srebrnym ekranie zobaczymy również m.in. Mirosława Bakę (Boryna), Sonię Mietelicę (Hanka), Roberta Gulaczyka (Antek) oraz Ewę Kasprzyk (Dominikowa) i Andrzeja Konopkę (Wójt). A także Małgorzatę Kożuchowską oraz Julię Wieniawę”.

Ewenementem na skalę światową jest to, że „Chłopi” „zostaną zrealizowani w technice animacji malarskiej, która podbiła serca fanów na całym świecie przy poprzedniej produkcji studia – filmie „Twój Vincent". - Sceny początkowo nakręcimy z aktorami, zdjęcia potrwają 36 dni. Następnie każdą klatkę ręcznie namalujemy jako obraz olejny, łącznie powstanie ok. 72 tys. klatek. By tego dokonać, w projekcie weźmie udział ponad 50 malarzy pracujących w trzech studiach: głównym w Sopocie, w Serbii oraz na Ukrainie”.

Według producentów filmu „monumentalne dzieło Władysława Reymonta przepełnione jest kwiecistymi opisami przyrody. Film zostanie zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści. Na dużym ekranie pojawią się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski. Muzykę do filmu stworzy wielokrotnie nagradzany producent Łukasz L.U.C. Rostkowski. Kompozytor w ramach międzynarodowej Rebel Babel Film Orchestra tworzy specjalny słowiański kolektyw muzyków folkowych, którzy tak jak malarze za pomocą tradycyjnych środków (instrumenty ludowe i śpiewy) stworzą magiczny i analogowy pejzaż dopełniający piękno malowanych obrazów”.

Reżyserka i scenarzystka Dorota Kobiela to „absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pomysłodawczyni, współautorka scenariusza, reżyserka i montażystka filmu „Twój Vincent”. Film powstawał z udziałem ponad 100 malarzy z całego świata. Ta pierwsza pełnometrażowa animacja malarska na świecie zdobyła” wiele nagród i okazała się sukcesem komercyjnym.

Jan Bodakowski