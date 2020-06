Terlecki: PO by się rozpadło przez wewnętrzne spory

- Można powiedzieć, że Trzaskowski zawdzięcza to panu Gowinowi. To, że wybory się nie odbyły czy na to, że wybory się nie odbyły, złożyło się wiele przyczyn, ale w tym także i działanie lidera Porozumienia, które było wówczas całkowicie sprzeczne z naszym pomysłem czy projektem przeprowadzenia wyborów w maju.

- Potem okazało się, że ta ustawa, przetrzymana przez Senat do granic możliwości, jakimi Senat dysponował, ostatecznie została przyjęta, to okazało się, że czasu rzeczywiście brakuje i że rozmaite problemy mogą spowodować nieskuteczność tych wyborów. Trzeba je było przełożyć na czerwiec. Dzięki temu Platforma wymieniła swojego kandydata.

- Przypomnijmy, że Kidawa-Błońska miała 4-6% wtedy właśnie, gdy to się działo. Dziś gdyby było po wyborach i oczywiście po zwycięstwie Andrzeja Dudy, to można by sądzić, można by przypuszczać, że Platformy by już nie było, bo rozpadłaby się w rezultacie wewnętrznych sporów i rozliczeń po przegranych wyborach