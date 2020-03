Tanie OC w 2020 roku w 5 minut

Rok 2020 wcale nie przyniósł znaczących zmian w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Wszystko wskazuje na to, że drastyczne podwyżki sprzed kilku lat mamy już za sobą. Jednak wielu kierowców nauczonych doświadczeniem poszukuje taniego OC. Sprawdź, gdzie i jak wykupić polisę na korzystnych warunkach finansowych – a to wszystko bez konieczności wychodzenia z domu.

Zastanawiasz się, jak zaoszczędzić nawet do 50% na obowiązkowej polisie komunikacyjnej? To proste: dokonaj kalkulacji OC w kalkulatorze ubezpieczenia auta. Cała procedura zajmuje zaledwie kilkanaście minut – warto więc poświęcić odrobinę czasu, aby wiele zyskać.

W ciągu kilkunastu sekund otrzymasz informację zwrotną – będzie to lista towarzystw ubezpieczeniowych proponujących OC. Wraz z nazwą ubezpieczyciela otrzymasz zaproponowaną wysokość składki. Warto przy tym pamiętać, że kalkulacja ma charakter orientacyjny – nie jest żadną wiążącą ofertą. Oznacza to, że przy podpisywaniu umowy ubezpieczyciel ponownie dokona wyliczeń – będą one zbliżone do uzyskanych za pośrednictwem porównywarki, jeśli w formularzu podasz wiarygodne dane.