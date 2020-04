Szumowski: Więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu

katolicka kretynizacja polski 29.4.20 17:04

Panie Szujowski, wsyp pan sobie lodu w majtki bo pyerdolisz pan farmazony! Parcie za wszelką cenę do wyborów, panie Szumowino i to po trupach, to pana EGOIZM polityczny i zwykłe, ohydne KARIEROWICZOSTWO. Co panu obiecała podła zmiana i A.Duda we Włoszech na nartach, gdy pandemia pukała do polskich domów? Smutne, jak dla krótkotrwałego efektu politycznego, dorosły człowiek może popaść w „obłudny infantylizm”, jak może zgrać do zera swoje dotychczasowe osiągnięcia życiowe i jak pozbyć się honoru!