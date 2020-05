Sztab Andrzeja Dudy: Kontrkandydaci prezydenta to kółko teatralne

Stalker 7.5.20 16:48



Debata przedwyborcza kandydatów na prezydenta się odbyła. Jak możnabyło się spodziewać, tylko Andrzej Duda mówił rzeczowo, konkretnie, po prostu normalnie ! Również dobrze oceniam Prof. Piotrowskiego i M. Jakubiaka. Oboje mieli coś mądrego i konkretnego do powiedzenia. Kidawa.Błońska mówiła spokojnie, bez emocji, ale metodą PO, czyli kłamała jak z nut. Jedna minuty to za mało do kompromitacji. Podobnie Kamysz łgał we wszystkich tematach. Średnio wypadli Hołownia i Bosak. Bosak zaproponował redukcję posłów sejmu z 460 do 230, i tylko szkoda, że nie było postulatu likwidacji senatu. Pozostałych dwóch biznesmenów PO P. Tanajno i S. Żółtek reprezentowali poziom daleki od normalnego. Ci dwaj mówili, że jest tak źle, że gorzej być nie może – po prostu tragedia. Pandemia to wina PIS, podatki też wina PIS i wszystkie powinne być zniesione. Żółtek posunął się tak daleko, że chce A. Dudę i M. Morawieckiego pod sąd. Jednym słowem przedsiębiorcy . zajoby PO.