Szokujące! Prezes Iustitii o reformach PiS: Przypomina mi się III Rzesza...

Szokującego porównania dokonał szef stowarzyszenia sędziów Iustitia. Przyrównał reformy dokonywane przez Prawo i Sprawiedliwość do sytuacji, jaka miała miejsce w III Rzeszy.

„ Ale sędzia, tak samo jak każdy inny obywatel ma prawo do niezależnego sądu”.

Dodał, że z Senatem prowadzone są obecnie konsultacje w kwestii zmian ustawowych po wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej oraz KRS. Markiewicza pytano także o zarzuty dyscyplinarne, które usłyszał na początku tego miesiąca. Jego zdaniem mają one charakter „quasi-polityczny”.

„Mnie się zarzuca działalność polityczną, a tak naprawdę te 55 zarzutów jest związanych z jednym listem. Wysłałem po prostu jeden list do sędziów sądów dyscyplinarnych, po tym jak Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce tzw. postępowanie przeciwnaruszeniowie w związku z dyscyplinarkami”

Gdy zapytano go o to, dlaczego jest przeciwny proponowanym przez rząd ustawom dotyczącym zmian w sądownictwie stwierdził, że jego zdaniem są one niezgodne z konstytucją oraz prawem UE. Dalej dodał: