Szef RE liczy na porozumienie w sprawie 'Zielonego Ładu'

JS 12.12.19 16:16

Najwyższy niemiecki porządek pójdzie na kompromis ? Nie ma co na to liczyć. Będzie ZIELONY TERROR, nowe narzędzie napadania na państwa wschodniej Europy, bo to one są dla EU zacofane we wszystkim, a najbardziej w podporządkowaniu królestwu niemieckiemu. Jak jakieś państwo, a najbardziej Polska nie będzie posłuszna najwyższemu porządkowi z Niemiec, to wezmą zielone ustawy i nas rzucą na kolana.

