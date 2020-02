Szczerba donosi na ,,Wiadomości'' do... Lufthansy

JS 2.2.20 13:02

Niemcy robić duży biznes w Polsce to jest dobrze. Polak donosić do Berlina na Polskę to jest dobry Polak. Ale jak Polska robić duże interesy na niemieckich lotniskach to nie jest dobre.



Sprawdziło się to co napisałem, ze Lot zrobił błąd kupując linie Condor i p. Szewczak mylił się w swoich ocenach, że doganiamy tłuste europejskie koty. Ten tłusty niemiecki kot właśnie się na nas obraził i okazał, że nie jest naszym przyjacielem. Właśnie okazał nam swoją wrogość. Piękne słowa o wyrównywaniu szans, możliwości w biedniejszych regionach okazują się kłamstwami. W EU GmbH tak na prawdę chodzi o ograbianie słabszych, gorszych, głupszych narodów. Ograbianie z pieniędzy, majątku, ziemi. O to chodzi w tej unii.

Króluj nam Chryste

Pozdrawiam