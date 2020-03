Św. Rozalio, patronko chroniąca przed zarazą, módl się za nami

Gdy w 1625 r. Sycylia była niszczona przez nawrót dżumy (Czarna Śmierć), biednemu producentowi i sprzedawcy mydła z Palermo - Vincenzemu Bonelliemu, który po stracie żony w wyniku zarazy chciał z rozpaczy popełnić samobójstwo, ukazała się - zmarła prawie pięć wieków wcześniej - pustelniczka Rozalia. Powiedziała mu, że jeśli mieszkańcy miasta chcą uniknąć śmierci, muszą przenieść jej kości do Palermo i odbyć z nimi procesję po ulicach miasta, śpiewając jednocześnie Te Deum Laudamus. Rozalia powiedziała również, iż na znak tego, że jej słowa są prawdą, po powrocie do Palermo i przekazaniu tej wiadomości kardynałowi, Bonelli zachoruje na dżumę i umrze. Bonelli powiedział wszystko swojemu spowiednikowi, który od razu skierował go do kardynała Giannettino Doriiego, arcybiskupa miasta Palermo. Ten, widząc, że słowa Rozalii zaczynają się sprawdzać (mydlarz nagle zachorował i wkrótce potem umarł), odbył uroczystą procesję z relikwiami Rozalii po ulicach Palermo, natychmiast uwalniając miasto od zarazy.