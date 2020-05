Św. Jan Paweł II: ‘Poprzez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem’

1. Dziś, 1 maja, obchodzimy Święto Pracy. My, chrześcijanie, za jego patrona uważamy św. Józefa Robotnika. Wagę tego corocznego święta podkreślają różne inicjatywy, ukazujące znaczenie i wartość pracy, poprzez którą człowiek — przekształcając naturę i przystosowując ją do swych potrzeb — realizuje się jako człowiek.

Wezwanie, by czynić sobie ziemię poddaną (por. Rdz 2, 28), wypowiedziane u początków historii zbawienia, jest w tym kontekście decydujące i zawsze aktualne. Świat stworzony jest darem, który Bóg powierzył człowiekowi, ażeby pracując i troskliwie go strzegąc, mógł zaspokajać swoje potrzeby. Z pracy pochodzi ten «chleb powszedni», o który prosimy w modlitwie «Ojcze nasz».

W pewnym sensie można powiedzieć, że poprzez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem. Dlatego pracowitość jest cnotą. Aby jednak pracowitość pozwoliła człowiekowi rzeczywiście stawać się bardziej człowiekiem, winna być ona zawsze wpisana w społeczny wymiar pracy. Jedynie pod tym warunkiem zachowana zostaje niezbywalna godność osoby, a także społeczna wartość ludzkiej działalności. Czujnej opiece św. Józefa Robotnika powierzamy tych, którzy należą do wielkiej rodziny ludzi pracy we wszystkich częściach świata.

Niech wszędzie będzie to miesiąc żarliwej modlitwy z Maryją! Życzę tego serdecznie każdemu z was, drodzy bracia i siostry, polecając wam raz jeszcze codzienne odmawianie różańca świętego. Jest to modlitwa prosta, na pozór monotonna, jakże jednak przydatna w lepszym poznawaniu tajemnic Chrystusa oraz Jego i naszej Matki. A Kościół wie, że jest to zarazem sposób modlenia się miły Matce Bożej. Jesteśmy wezwani, by uciekać się do niego nawet w najtrudniejszych momentach naszej ziemskiej pielgrzymki.