Straż Graniczna udaremniła kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy

Wczoraj Straż Graniczna udaremniła kolejne 61 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. SG poinformowała, że w tym miesiącu takich prób było aż 3,2 tys.

"W sobotę 28.08 funkcjonariusze SG odnotowali 61 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Wszystkie próby zostały przez SG udaremnione! W tym miesiącu takich prób było ponad 3,2 tys." - czytamy na Twitterze Straży Granicznej.

W piątek SG zanotowała 130 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 40 cudzoziemców, a pozostałe 90 prób udaremnili. Wśród zatrzymanych cudzoziemców było m.in. 14 obywateli Syrii, na których pod granicą czekał inny Syryjczyk ze szwedzką kartą pobytu. Według ustaleń funkcjonariuszy mężczyzna przyjechał busem, aby wywieźć pozostałych cudzoziemców w głąb kraju bądź dalej, do Europy Zachodniej. Usłyszy zarzut pomocnictwa.

W sierpniu Straż Graniczna zanotowała ponad 3200 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymała ok. 950 cudzoziemców, a pozostałe próby udaremniła. W ośrodkach strzeżonych, gdzie trafiają cudzoziemcy, którzy nielegalnie przeszli do Polski, według piątkowych danych SG przebywa ponad 1100 osób.

