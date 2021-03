Strajk Kobiet: ,,huczne urodziny'' zamiast chrztu, ,,ceremonia rozkwitu'' zamiast I Komunii

W ramach walki z religią chrześcijańską przestawiciele Strajku Kobiet zaproponowali, aby zamiast chrztu obchodzić "huczne pierwsze urodziny", zaś zamiast I Komunii Św. - "ceremonię rozkwitu". To dopiero kilka z propozycji organizacji.

Wymienione wyżej propozycje to szersza część programu zastępowania uroczystości chrześcijańskich świeckimi odpowiednikami.

- Skoro dla wielu osób istnieje naturalna potrzebna celebracji i zaznaczenia jakimś rytuałem, że w rodzinie i społeczności pojawił się ktoś nowy, warto zdawać sobie sprawę, że istnieją inne niż katolicki chrzest możliwości, żeby to urzeczywistnić - powiedział jeden z przedstawicieli Strajku, jak informuje TVP Info.

W odniesieniu do "hucznzych pierwszych urodzin" Strajk proponuje uroczystość w trakcie której "rodzice zobowiązują się wobec siebie i bliskich do wychowywania dziecka w duchu prawdy, szczerości wobec siebie i innych, do rozwijania krytycznego myślenia, wzmacniania szacunku do siebie i innych, rozwijania w dziecku odwagi do pokonywania zła, wychowania w duchu pokoju i miłości, do rozwijania optymistycznego poglądu na świat, wychowywania w duchu troski, współczucia i hojności".

Postulowano także zastąpienie rodziców chrzestnych "rodzicami honorowymi".

Jak podaje TVP Info, według przedstawiciela Strajku, który jest autorem zacytowanych wyżej słów, w ceremonii I Komunii Św. dla dzieci liczą się głównie prezenty. Jako alternatywny sposób obchodzenia I Komunii Świętej wskazano zatem "niezapomnianą wycieczkę, wspólnie stworzyć nowy wystrój pokoju lub przygotować przyjęcie świętujące wkroczenie w nowy etap".

Ponadto zaproponowano także, aby ślub kościelny zastąpić "ślubem humanistycznym".

