Strach się bać! Petru startuje z własną firmą - ,,Petru finanse''

Stańczyk 18.12.19 9:35

Od Petru głupsi są tylko jego zwolennicy, którzy marzli pod sejmem podczas kabaretowego ciamajdanu a ten co ich skrzyknął "naradzał się" z partyjną koleżanką na Maderze.

Lubnauer jednego dnia twierdziła, że dobrze wiedzieli o wyprawie koleżeństwa a drugiego dnia, że są zaskoczeni. Ale zwolennicy KODu, POKO itp są przekonani o tym, że są mądrzejsi od moherów, 500plusów etc etc:)