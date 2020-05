Stępkowski: kontynuujemy obrady bez zmiany regulaminu

- Nie ulega dla mnie wątpliwości, że trwające od 8 maja Zgromadzenie Ogólne zostało odroczone i my powracamy do obrad w piątek 22 maja. W związku z tym zaczynamy w tym miejscu, w którym zgromadzenie skończyło obradować pod przewodnictwem sędziego Kamila Zaradkiewicza - powiedział na antenie radiowej Jedynki p.o. I Prezesa SN Aleksander Stępkowski.

Stępkowski odniósł się również do kwestii zmiany regulaminu SN, o co do Andrzeja Dudy zaapelował Zaradkiewicz.

- W związku z tym to jest pytanie do polityków. Uważam osobiście, że należy tej sytuacji uniknąć. Nie powinno być tak, że sytuacja, w której sędziowie nie są w stanie dojść do porozumienia, stwarza politykom okazję do tego, żeby głęboko ingerować w funkcjonowanie władzy sądowniczej - stwierdził Stępkowski.